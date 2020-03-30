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DENİB'ten Korona virüs uyarısı

DENİZLİ (İHA) – Denizli İhracatçılar Birliği Başkanı Hüseyin Memişoğlu, firmaların yüksek ateşli ya da başka belirtileri gösteren bir çalışana rastlamaları halinde o kişiyi evine geri göndermeyerek, sağlık birimlerini çağırmaları uyarısında bulundu.

30.03.2020 17:51 | Son Güncelleme: 30.03.2020 17:51
DENİB'ten Korona virüs uyarısı
DENİZLİ (İHA) – Denizli İhracatçılar Birliği Başkanı Hüseyin Memişoğlu, firmaların yüksek ateşli ya da başka belirtileri gösteren bir çalışana rastlamaları halinde o kişiyi evine geri göndermeyerek, sağlık birimlerini çağırmaları uyarısında bulundu.

Denizli İhracatçılar Birliği (DENİB) Başkanı Hüseyin Memişoğlu korona virüs sebebiyle açıklamalarda bulundu. Korona virüsü ile ilgili süreçte, salgın ile mücadelenin en üst düzeyde devam ettiğini ifade eden Memişoğlu, "Üretime devam eden tüm firmalarımızda hassasiyet her geçen gün daha üst bir seviyede devam ediyor.Ortak çalışma ve dinlenme alanlarında sosyal mesafeyi korumaya dönük önlemler de hayata geçmiş durumda. Servislerde, yemekhanelerde ve vardiyalarda sağlık ve hijyen koşulları sağlandı. Bu dönemde firmalarımız, fabrika girişlerinde çalışanların ateşlerini ölçerek hastalığa ilişkin herhangi bir belirtinin olup olmadığını da kontrol ediyorlar. Firmalarımızın yüksek ateşli ya da başka belirtileri gösteren bir çalışana rastlamaları halinde o kişiyi evine geri göndermeyerek, sağlık birimlerini çağırmaları daha ileri tetkiklerin yapılmasına imkan sağlamalarının gerekliliğini ve önemini bir kez daha hatırlatmak isterim. En kısa sürede, bu zorlu günleri hep beraber geride bırakacağımızdan hiçbir şüphemiz yok. Yapmamız gereken salgının yayılmaması için azami dikkat ve özeni göstermek" dedi. - DENİZLİ
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Kaynak: İHA

Etiketler: Denizli, Ekonomi
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Haberler ›› Ekonomi ››DENİB'ten Korona virüs uyarısı - Ekonomi

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