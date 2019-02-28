Giydiği kıyafetle tüm bakışları üzerine çeken Adriana Lima, ödül gecesi sonrası after partiye giderken yediği hamburgerle de adından söz ettirdi.

TEPKİ GÖSTERDİ

Söz konusu görüntüler bir gazetenin magazin sayfasında aşk acısına gönderme yapılarak 'HARAp oldu' başlığıyla verilince manken Deniz Akkaya'dan tepki gecikmedi. Gazete kupürünü Instagram hesabından paylaşan Akkaya, habere tepki gösterdi.

Deniz Akkaya, Adriana Lima Haberlerine Tepki Gösterdi!">

"KADINLARI AŞAĞILAMAKLA KALMIYOR"

Akkaya, hesabından şu ifadelere yer verdi: "Bir önceki postuma istinaden, kadın birisi ile gelse saniyesinden unuttu hafif meşrep imalı yazılar yazılır, kadın tek başına aslan gibi gitmiş depresyonda yazılır… Üzgünüm ama bu bakış açısı ile sadece kadınları aşağılamakla kalmıyorsunuz topluma patinaj çektiriyorsunuz. Zayıflasa üzüntüden bir deri bir kemik kaldı yazarsınız, kadın afiyetle hamburger yiyor canım çekti o kadar güzel yiyor, afiyet olsun."