20.06.2019 20:45
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Deniz Akkaya bikini giyerek küçük kızı Ayşe ile birlikte poz verdi!

Son dönemde fiziğiyle bütün dikkatleri üzerine toplayan Deniz Akkaya, bikini giyerek küçük kızı Ayşe ile birlikte objektiflere poz verdi. Akkaya sosyal medya hesabından yayınladığı fotoğrafa, "Anasına bak kızını al." notunu ekledi.

Son zamanlarda kaslı fiziğiyle kendisinden söz ettiren eski model Deniz Akkaya, kızıyla birlikte çekilmiş bir fotoğrafını hesabından paylaştı.

BİKİNİ GİYEREK KIZIYLA POZ VERDİ

Efe Önbilgin'le yaptığı evlilikten dünyaya gelen kızı Ayşe'nin üzerine titreyen ve sosyal medya hesabından kızıyla ilgili çok sayıda paylaşım yapan Deniz Akkaya, geride bıraktığımız gün bunlara yenilerini ekledi. Bikinisini giyerek kızıyla birlikte objektif karşısına geçen Deniz Akkaya paylaştığı fotoğrafa, "Like mother like daughter…Türkçe meal-i; anasına bak kızını al! Not, kızım her anlamda benim üst modelim vicdanen, bilinç ve erdem her konuda…" notunu ekledi.

Deniz Akkaya bikini giyerek küçük kızı Ayşe ile birlikte poz verdi!
Efe Önbilgin, Deniz Akkaya, Magazin

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