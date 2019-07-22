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Deniz Akkaya, "Bir kadına aşık oldum" dediği için eleştirilen Kalben'e destek oldu

Model Deniz Akkaya, bir röportajında "Bir kadına aşık oldum ama onun kadın olmasına değil insan olmasına diyen" şarkıcı Kalben'e Instagram hesabından destek oldu.

22.07.2019 08:48 Deniz Akkaya, "Bir kadına aşık oldum" dediği için eleştirilen Kalben

Başarılı şarkıcı Kalben, Hakan Gence'ye verdiği röportajda 'Hiç bir kadına aşık oldunuz mu?' sorusuna "Evet bir kere oldum" cevabını vermesi sosyal medyada kısa sürede gündem oldu. Birçok eleştiriye maruz kalan Kalben'e Deniz Akkaya'dan destek gecikmedi.

"PLATONİK AŞIK OLDUM"

Şarkıcı Kalben, verdiği röportajda "Bir kere bir kadına aşık oldum. Platonik aşıktım. Ama bu aşk, onun kadın olmasıyla değil, insan olmasıyla ilgiliydi. Onun memeleriyle ilgili değil, göğsünün altında yatan kalbiyle ilgiliydi" dedi.

"SENİ BUGÜN BİR DAHA ÇOK SEVDİM"

Kalben'in kısa sürede yayılan açıklamasını paylaşan Akkaya, şu sözlerle destek oldu: "Kalben yine anlatılmak istenenin yanında bile geçmeyen manalar çıkarıp yorum yazanların ülkesi. Kalben seni çok seviyorum sen zaten biliyorsun ama bugün bir daha çok sevdim. Kişilerin anlayışı kendi kapasiteleri ve çapları kadardır ve senin demek istediğin anlaşılmıştır cesur kadın"

Deniz Akkaya, Hakan Gence, Kalben, Magazin

YORUMLAR (12)
ZAZA: sanatçı aykırıdır lafını eskiden sanatçılar siyasi olarak algılar uygulardı şimdiki toylar cinsel eğilim anlıyor o kadar akılsızlar, suç bunlarda değil bunlara meydanı boş bırakan yıllardır sanatçıyım diye gezinenler de onlar iyi işler yapabilseydi bu sağlıksız kişiler türemezdi
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KELAYNAK: Bu haberlerin kime ne faydası var?
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ASABİ: Kötü örnekleri öne çıkarmanın sayısız cahilin, edepsizlik sınırlarını daha da zorlamasına örnek olmaktan başka kime ne faydası var?
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06: deniz akkaya bir de olumlu toplumsal çıkarsız bir konuya destek olsan
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ADINIZI YAZIN: HİİİİÇ SORUN DEĞİL BACIM. . MEMLEKET ZATEN EŞCİNSEL DOLMUŞ. BU GİDİŞLE HOLLANDAYI BİLE GEÇERİZ
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PROJE: BUNLAR HEP BİZİM YAPIMIZI BOZMAYA ÇALIŞANLARIN PROJELERİDİR.
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LUTENES: ALLAH BELANIZI VERSİN OZAMAN NE DİYİM ORTALIK İYİCE LEZBİYEN GAY DOLDU
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MEHMETK: Allah senin belanı vermiş zaten! terbiyesiz! sen istesen de istemesen de lgbt i bireyler bu ülkede vardılar, varlar, var olacaklar!!!
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KAMYONCU: SENDE OLURSUN İŞALLAH
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VELİ: ah be ablacım. ünlü olmak için ya kadın konusuna gircen. ya din.
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