Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Deniz Akkaya'dan Süleyman Soylu'nun istifa kararına yorum: Gemiyi en son kaptan terk eder

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun kabul edilmeyen istifası hakkında sosyal medya hesabından paylaşım yapan Deniz Akkaya, "Gemiyi en son kaptan ve ekibi terk eder" dedi.

13.04.2020 15:49 | Son Güncelleme: 13.04.2020 16:05

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 31 şehirdeki sokağa çıkma yasağının geç saatte duyurulması sonrası yaşanan karmaşadan kendisini sorumlu tutarak dün gece istifa kararı aldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Soylu'nun istifasını kabul etmedi. Bu konu hakkında paylaşım yapan Deniz Akkaya ise babasının kaptan olmasına atıfta bulunarak bir paylaşım yaptı.

"GEMİYİ EN SON KAPTAN TERK EDER"

Ünlü isimlerin de sessiz kalmadığı istifa olayıyla ilgili bir paylaşım da eski manken Deniz Akkaya'dan geldi. Süleyman Soylu'nun istifasıyla ilgili sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan Akkaya, "Gerçekten sırası değil bu istifanın… Gemiyi en son kaptan ve ekibi terk eder; bir kaptan kızı olarak böyle bilirim ben" dedi.

Deniz Akkaya'dan Süleyman Soylu'nun istifa kararına yorum: gemiyi en son kaptan terk eder

Bugün istifa kararını neden aldığıyla da ilgili konuşan Soylu, "Cuma gecesi yaşananlara kayıtsız kalmak bigane sorumsuzluk olurdu" dedi.

Deniz Akkaya’dan Süleyman Soylu’nun istifa kararına yorum: Gemiyi en son kaptan terk eder
Etiketler: Süleyman Soylu, Deniz Akkaya, Magazin, Güncel

İlgili Haberler

Rizeli müzisyenin Süleyman Soylu için bestelediği şarkı, paylaşım rekoru kırıyorRizeli müzisyenin Süleyman Soylu için bestelediği şarkı, paylaşım rekoru kırıyor
Ünlü isimler, Süleyman Soylu’nun istifasının ardından Erdoğan’a seslendi: Kabul etmeyinizÜnlü isimler, Süleyman Soylu'nun istifasının ardından Erdoğan'a seslendi: Kabul etmeyiniz
Süleyman Soylu’nun istifası sonrasında Demet Akalın: Adam daha ne yapacaktı?Süleyman Soylu'nun istifası sonrasında Demet Akalın: Adam daha ne yapacaktı?
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!

Magazin Manşet

Haberler

İstifalar peş peşe geldi! Bir isim daha Söylemezsem Olmaz’dan ayrıldı Magazin
İstifalar peş peşe geldi! Bir isim daha Söylemezsem Olmaz'dan ayrıldı
Serdar Ortaç, evlat edinmeye karar verdi! Koyacağı isim duygulandırdı Magazin
Serdar Ortaç, evlat edinmeye karar verdi! Koyacağı isim duygulandırdı
Survivor Sercan’ın eski aşkları ünlü isimler çıktı! Kimler yok ki Magazin
Survivor Sercan'ın eski aşkları ünlü isimler çıktı! Kimler yok ki
Arka Sokaklar’ın güzeli ikinci kez anne oldu Magazin
Arka Sokaklar'ın güzeli ikinci kez anne oldu
Eşiyle öpüşme pozunu paylaşan Pınar’dan ’Biraz edep’ diyen takipçisine tepki Magazin
Eşiyle öpüşme pozunu paylaşan Pınar'dan "Biraz edep" diyen takipçisine tepki
Klostrofobisi olduğunu söyleyen Birce Akalay: Evde durmak çok zor Magazin
Klostrofobisi olduğunu söyleyen Birce Akalay: Evde durmak çok zor
Rizeli müzisyenin Soylu için yazdığı şarkı, paylaşım rekoru kırıyor Magazin
Rizeli müzisyenin Soylu için yazdığı şarkı, paylaşım rekoru kırıyor
Yıldız şarkıcı Justin Bieber, eşinin banyo fotoğraflarını paylaştı Magazin
Yıldız şarkıcı Justin Bieber, eşinin banyo fotoğraflarını paylaştı
Haberler ›› Magazin ››Deniz Akkaya'dan Süleyman Soylu'nun istifa kararına yorum: Gemiyi en son kaptan terk eder - Magazin

Son Dakika Magazin Haberleri

16:04: Vladimir Putin'den koronavirüs açıklaması: Durum her gün kötüye gidiyor - Haberler 15:49: Deniz Akkaya'dan Süleyman Soylu'nun istifa kararına yorum: Gemiyi en son kaptan terk eder - Magazin 15:38: Yavuz Seçkin'in acı günü - Magazin 15:25: Evinden çıkamayan Eda Taşpınar, çatıya çıkarak güneşlendi - Magazin 14:53: Pop-rock grubu Z Raporu'nun ilk teklisi 'İstemem' yayında! - Magazin 14:32: Makyajsız fotoğrafı sosyal medyayı salladı - Magazin 12:38: Buckingham Sarayı'nın karşısında güpegündüz cinsel ilişkiye giren çifte sosyal izolasyon uyarısı yapıldı - Haberler