Haberler » Magazin » Deniz Akkaya: Hiç cinsel hayatım yok, geceleri karın kaslarıma sarılıp yatıyorum - Magazin

Deniz Akkaya: Hiç cinsel hayatım yok, geceleri karın kaslarıma sarılıp yatıyorum

"Şişman bir erkekle beraber olmam" sözleri tartışma yaratan manken Deniz Akkaya, cinsel hayatının olmadığını ifade ederek "Geceleri karın kaslarıma sarılıp yatıyorum" açıklamasında bulundu.

01.02.2020 17:41 | Son Güncelleme: 01.02.2020 19:42

Deniz Akkaya, cinsel hayatının olmadığını belirterek "Geceleri karın kaslarıma sarılıp yatıyorum" dedi.

Manken Deniz Akkaya, 'ten Hakan Gence'nin sorularını yanıtladı. Akkaya, Gence'nin "Sizin sevgiliniz kaslı mı olmalı?" şeklindeki sorusuna "Evin kaslısı benim" yanıtını verdi.

Gence'nin sohbetin devamında yönelttiği ve Akkaya'nın bunlara verdiği yanıtların ilgili bölümü şöyle:

Bu kadar sporun cinselliğe etkisi ne oluyor?

Hiç cinsel hayatım yok! Geceleri karın kaslarıma sarılıp yatıyorum.

İki yıldır hiç mi cinsellik yaşamadınız?

Geçen gün Cem Yılmaz çok güzel bir şey söyledi, "Eve erken gidiyorum, yatağa Cem Yılmaz'la giriyorum". Ben de yatağa Deniz Akkaya'yla giriyorum. Bu çok değerli bir şey, herkesle paylaşamam. Böyle bakınca da hayat çok eğlenceli. Birilerini elinin tersiyle itip eve gitmenin egosu çok yüksek. Ve anlık hazdan daha keyifli.

Libidonuzda sorun yok yani...

Tam tersi. Hayatın başka yerlerinde tık olmayınca kendini spora veriyorsun işte. Pazar günleri spor salonunu ilk ben açıyorum, beş ayrı hocam var. Crossfit, fitness, yoga, boks, direk dansı yapıyorum... Bütün enerjimi atıyorum. Bir de şunu söylemek lazım: Kaslı bir vücuda sahip olmak için önünüzde üç engel var. Şeker, alkol ve erkek arkadaş... Benim bedenimle en mutlu olduğum zamanlar hep yalnız olduğum zamanlar.

Deniz Akkaya: Hiç cinsel hayatım yok, geceleri karın kaslarıma sarılıp yatıyorum

Deniz Akkaya, Hakan Gence, Hürriyet, Manken, Magazin

Kaynak: Snob Magazin


HABER YORUMLARI
Magazin

Son Dakika Haberleri

04:00  Defne Joy Foster kimdir? Defne Joy Foster nereli, neden öldü?
01:00  Galatasaray Kayserispor maçı ne zaman, saat kaçta? Galatasaray - HK Kayserispor hangi kanalda, şifresiz mi? Galatasaray-HK Kayserispor bilet fiyatları
01:00  Metin Oktay kimdir? Metin Oktay'ın doğum günü ne zaman? Metin Oktay kaç gol attı, hangi takımlarda oynadı?
01:00  1 Şubat Pazar İstanbul elektrik kesintisi! İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek?
23:59  Günlük burç yorumları 2 Şubat 2020 Pazar (Haftalık burç yorumları)
2.02.2020 09:00:43