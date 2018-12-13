Deniz Akkaya İsyan Etti! 'Kızım, Sezen Aksu'yu Tanımıyor'

Deniz Akkaya Gobi'nin yeni sezon tanıtımın da basın mensuplarına özel açıklamalarda bulundu:

'Bu araar dijital sayfamla ilgileniyorum. Televizyonların dönemi geçmeye başladı. Biraz geleceğe atıfta bulunan biraz kehanet gibi değilde biraz daha öngörülü fizikçilerin ve aslında sosyologların ön gördüğü dünyada önümüzde ki en azından 50- 100 sene içerisinde televizyonun gücü azalmayacak tamamen espri olarak söylediğim bir şeydi ama dijitalin gücü çok yukarılara çıkacak. Örnek veriyim benim kızım yaklaşık 4 senedir televizyonun kumandasına basmıyor. Hiçbir televizyon starını tanımıyor. Şarkıcıları tanımıyor. Benim kızım Sezen Aksu'yu tanımıyor. Tarkanı tanıyor çünkü aklında yer etsin diye ilk onun konserine götürmüştüm o yüzden biliyor. Michael Jackson'ı bilmiyor kızım. Dijital dünyanın starlarını tanıyor. Danla Biliç'i tanıyor Esra Erol'u tanımıyor düşünebiliyormusunuz televizyon dünyasının kraliçesidir. Onların başka dünyaları var. Bugün bu söylediğim çocuk 9 yaşında şunun şurasında nedir ki 7-8 sene sonra ergen olacak. Onların dünyasında televizyon o anlamda söyledim ama öngörülen şeylerde bu televizyonların bu mikrofonların gücü devam edecek.'

'Ben 90'lardan gelen bir ismim ve bizim dönemden gelenler bu konuya hiç önem vermiyorlar. Beni burada en çok motive eden etken kızım. Televizyonlarla, dergilerle gözlemliyorum. Gazete almayalı seneler oldu üzgünüm ama dijitalden takip ediliyor her şey. Bu anlamda kızımın beni ittiği yöne doğru dijitale doğru gidiyorum bende. Çok korkunç olaylarda var. Biz Aşkım Kapışmak'la da konuşuyoruz bu konuyu.Dijital dünya çok fazla insanı hayatımıza sokup bir anda hızlı tüketildiği için o insanlarda ne olduklarını şaşırdıkları için maalesef böyle afallıyorlar. Ben çok üzülüyorum. Bir kızımız klozette otururken videosunu koymuş. Bu cinsel mevzularla ilgili çok açıklama yapan ufacık bir kız. Benimde ufak kızım var ve tabi ki endişelerim var bu anlamda ama biraz eğitimle alakalı olduğunu düşünüyorum. Benim kızım bunlara gülüyor. Biraz alt yapısızlar. hızlı zengin olmak, hızlı fark edilmek, hızlı şöhret dijital sana bunları vadediyor. Çok tehlikeli bir dünya ve milyonda bir kişinin sahip olabileceği diğerleri de maalesef mundar oluyor.'