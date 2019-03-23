Deniz Akkaya, Kendisine Hakaret Ettiğini Söylediği Nihat Odabaşı'na Ateş Püskürdü

Ünlü manken Deniz Akkaya, geçtiğimiz sene sunuculuğunu yaptığı ödül töreninde fotoğrafçı Nihat Odabaşı'nın adını söylemediği için ikilinin arası gerildi.

Aylar sonra araları yeniden gerilen ikiliden Deniz Akkaya, Nihat Odabaşı ile karşılaştıklarını ve kendisine hakaret ile el hareketi yaptığını söyleyerek sosyal medya hesabından ateş püskürdü.

"SENİN YAPTIĞIN TACİZ"

Instagram hesabının hikaye kısmından paylaşım yapan Deniz Akkaya, Odabaşı'na şöyle sitem etti: "Senin sanatına saygımdan ve geçmiş hukukumuzdan bir kez cevap vermedim sana senin üslubunla ama yetti artık! Bu senin yaptığın taciz! Ve bir de sonraki tacizinde artık hukuk ve adalet önünde derdini anlatırsın benimle zorun nedir yetti ama!

"ÜSTÜME ABANIP KÜFÜR, HAKARET EDİYORSUN"

Ve ve ve son olarak beni her gördüğün ödül töreni, davet veya sokakta üstüme abanıp küfür, hakaret saçan Nihat Odabaşı dün gece 3 kişi hatta etraftaki davetliler önünde önce bana ağza alınmayacak küfürler savurup sonra bu kibar hareketi yapan senin benimle zorun nedir? Mahkemeleri böyle konular ile işgal etmekten nefret etmemem rağmen durum çok net ortada senin benimle zorun var net!

"SANA KIZAMIYORUM AMA DOZUNU ARTIRIYORSUN"

Dün yine defile sonrası herkesin içinde yaptın yapacağını. Sana kırgınlığını senelerce sakladım kimseyle paylaşmadım. Gittin ödül töreninde afişe ettin herkese. Sanatçı adam delidir yeridir dedim ve inan sana hala kızamıyorum ancak artık dozunu artırıyorsun. Lütfen bu fotoğraf hatırına bana olan kinin ne ise dursun. Eski bir dost Nihat Odabaşı.