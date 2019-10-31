Deniz Akkaya, kızı 29 Ekim'de Cadılar Bayramı'ndan bahseden Cengiz Semercioğlu'na sert çıktı

Gazeteci Cengiz Semercioğlu, Eylem İpek Şafak ve Seray Sever ile sunuculuğunu yaptığı Gel Konuşalım isimli programa kızı ve oğlunu çıkardı. Kızına 29 Ekim ile alakalı fikirlerini soran Semercioğlu, Cadılar Bayramını cumaya almasalardı iyi olurdu cevabıyla şaşkına döndü.

KIZININ SÖZLERİNDEN DOLAYI TEPKİ ÇEKTİ

Yaşanan bu canlı yayın kazasının ardından Cengiz Semercioğlu'nu, kızına milli değerler eğitimini yeterince vermediği yönünde eleştirildi ve Twitter'da tepki yağdı. Konu hakkında dünkü yayınında açıklama yapan Semercioğlu, kızının canlı yayına heyecanlandığını bu yüzden de bir şey söyleyemediği belirtti.

"İLAHİ ADALETTEN HABERİ YOK, BİR GÜN ÖĞRENECEK"

Kısa sürede tepkilerin odağı olan Semercioğlu'na bir tepki de kızıyla mayolu pozlar verdiği için eleştirdiği eski partneri Deniz Akkaya'dan geldi. Instagram hesabından paylaşım yapan Akkaya, "Canlı yayında 'Cumhuriyet Bayramı'nı bırak baba, sen Cadılar Bayramı'ndan haber ver.' diyen çocuğun suçu yok elbet... Başkalarına anne babalık üzerinden fütursuzca yazılar yazabilen zihniyetin bir de baba olması sıkıntı bu dünyada. Acaba bunu bir ünlünün çocuğu yapsa neler yazardı bu zad. İlahi adaletten haberi yok elbet. Bir gün öğrenecek ablası. Happy halloween." dedi.