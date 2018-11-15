Deniz Akkaya'nın Anlam Verilemeyen İnci Kombini

Geçen akşam düzenlenen TuvanamxTrendyolxMagnum etkinliğinde, Deniz Akkaya tüm dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Gecenin en çok konuşulan ismi olmasını sağlayansa taktığı abartılı incili aksesuvarıydı. Kelebek Moda Konseyi üyesi Aslı Barış, Deniz Akkaya'nın kıyafetini ve incisini yorumladı.

"AKSESUVARLARA GELİNCE İŞ BOZULUYOR"

Deniz Akkaya'nın bust2 elbisesi oldukça sade aslında. Malum, inci trendi geçen kıştan beri esip gürlüyor. Haliyle tüm tasarımcılar, koleksiyonlarında inciye sıklıkla yer veriyor. Akkaya da elbise ve kemer detaylarıyla trendi yakalıyor. Ancak aksesuvarlara gelince iş bozuluyor.

"HIZMAMSI ZİNCİRE YORUM YAPMAK ZOR"

Tuğçe&Gökçe Güreşçi imzalı küpeler tek başına iddialı ve güzel. Ama "hızmamsı" zincire yorum yapmak zor. Belki Afrika'daki bazı kabilelerde böyle bir trend olabilir ama bu moda haftalarına yansımadı. Trendsetter olacağım diye komik olmaya gerek var mı, orası tartışılır.