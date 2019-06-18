Deniz Akkaya'nın, son fotoğrafı takipçileri tarafından eleştiri yağmuruna tutuldu

Güzel model Deniz Akkaya, son haliyle takipçilerini korkuttu. Akkaya'nın takipçileri yorumlarıyla fotoğrafı beğenmediklerini belli etti.

"FOTOĞRAFI GÖRÜNCE İRKİLDİM"

Deniz Akkaya'nın son hali takipçilerini şaşkına uğrattı. Takipçileri Akkaya'nın son fotoğrafını uzaylıya benzetti. Akkaya'nın estetikli ve makyajlı fotoğrafını takipçilerini yorum yağmuruna tuttu. Akkaya'nın bir takipçisi fotoğrafa, "Senin yüzüne ne olmuş böyle ya fotoğrafı görünce irkildim." yorumunu yaptı. Başka bir takipçisi ise, "O nasıl bir kafa ya nirvanaya ulaşmış resmen." yorumunu yaptı.

ELLERİ GÜNDEM OLMUŞTU

Geçtiğimiz günlerde Akkaya'nın elleri sosyal medyada gündem olmuştu. Ünlü model, paylaştığı fotoğraflarda eline dikkat eden ve bu yönde yorum yapan takipçilerine "Fotoğraflari yüzde 8000 büyütüp hata arayıp en sonunda ellerime takılanlara... Ellerim hep böyle idi benim; yağ oranı düştükçe dahada belirginleşir damarlar. Takılmayın o konuya. Bugün tüm dünyada sporcu kadınların ve adamların hatta birçok takip ettiğiniz unlu namzetin eller bu halde. Bende isterim böyle pamuk gibi yumuşacık eller ama böyle omuza böyle eller, saygılar" şeklinde cevap vermişti.