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Deniz Akkaya yatak pozunu paylaştı! Takipçilerinden tam not aldı

Güzel model Deniz Akkaya, sosyal medya hesabından paylaştığı yatak pozu ile kendine hayran bıraktı. Takipçilerinden tam not alan Akkaya'nın paylaşımına kısa süre içerisinde binlerce beğeni aldı.

25.12.2019 21:48 | Son Güncelleme: 25.12.2019 22:15

Bir süredir yaptığı açıklama ve paylaşımlarıyla sık sık adından söz ettiren Deniz Akkaya, cesur bir paylaşım daha yaptı. Hayatının büyük bir kısmını yaparak geçiren Akkaya, son verdiği pozlarla herkesi kendine hayran bıraktı.

TAKİPÇİLERİNDEN TAM NOT ALDI

Instagram hesabında 750 bin takipçisi bulunan Deniz Akkaya, yatak pozunu takipçileriyle paylaştı. Güzel modelin "Aslan yattığı yerden belli olur" notuyla yaptığı paylaşım binlerce beğeni alırken, takipçilerinden de tam not aldı.

İşte Deniz Akkaya'nın paylaşımına yapılan bazı yorumlar:

- Kendi güzel , aynadaki yansıması ayrı bir güzel, anlayacağınız her haliyle güzel

- Süper görünüyorsunuz

- Böyle aslana can kurban olsun

- Bu güzelliğin karşında saygı duruşuna davet ediyorum herkesi

- Her hali bir başka güzel

YATAKTA İLGİNÇ POZLAR VERMİŞTİ

Yaptığı sporlarla mükemmel bir fiziğe kavuşan Deniz Akkaya, geçtiğimiz günlerde yatakta mavi mayosuyla tepetaklak poz vermişti. Ünlü manken paylaştığı fotoğraflarda "42 kere maşallah" diyerek kendine övgü yağdırmıştı.

Ünlü manken Deniz Akkaya, mavi mayosuyla yatakta tepetaklak poz verdiÜnlü manken Deniz Akkaya, mavi mayosuyla yatakta tepetaklak poz verdi

Deniz Akkaya yatak pozunu paylaştı! Takipçilerinden tam not aldı

Deniz Akkaya, Magazin


HABER YORUMLARI (12)
VATANDAŞ1980: modifiye kadın
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1 0
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AVNİ: bende bu haberi bekliyorduma la.çok güzele bu la.ben büyük bir ihtimal aşık olduma la.
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7 0
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ZİYAA: Kahve canım çekti la. . . Ben bir kahve yapıp geliyim. . .
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2 0
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KUZEYİN UŞAĞI: Kspa çeneni lavuk ziyaa.Akıllı ol aklını alırım dingil.
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0 0
ZİYAA: Çık lan sen aradan mal DÜRBÜNLÜ. . . Ne güzel ortam kurmuşuz şurda. . .
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1 0
ZİYAA: Bilmukabele KUZEYİN UŞAĞI. . . Afiyet olsun. . . Siz de kalın sağlıcakla ailenizle inşallah. . .
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1 0
DÜRBÜNLÜ: Hepiniz malsınız.
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313 1
ZİYAA: Olur EMİNEM sana da orta şekerli. . . Selamlar dostum. . . Afiyet olsun. . .
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KUZEYİN UŞAĞI: ZİYAA. kardeşim. çok teşekkürler. içmiş kadar oldum ben de çay içiyorum. . sana ve ailene afiyet olsun. hayırlı akşamlar. saygılar. kalın sağlıcakla inşallah. . . .
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EMİNEM: Elin değmişken bir de ben alayım , orta şekerli olsun lütfen
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