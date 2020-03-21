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"Deniz Aytekin koronavirüs oldu" iddialarına babasından yalanlama

Türk asıllı Alman hakem Deniz Aytekin'in babası, "Ben oğlumla görüştüm ve böyle bir şeyin olmadığını bizzat teyit etmiştir" sözleriyle oğlunun koronavirüse yakalanmadığını belirtti.

21.03.2020 09:52 | Son Güncelleme: 21.03.2020 10:08

2008 yılından beri Bundesliga'da maç yöneten FIFA kokartlı Türk asıllı Alman hakem Deniz Aytekin'in koronavirüse yakalandığı şeklinde çıkan haberler, Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde yaşayan babası Ali Aytekin tarafından yalanlandı.

Oğlunun koronavirüse yakalandığı şeklinde internette çıkan paylaşımların asılsız olduğunu belirten Ali Aytekin, "Ben oğlumla görüştüm ve böyle bir şeyin olmadığını bizzat teyit etmiştir. Yalan yanlış yazılan haberleri şiddetle kınıyorum. Oğlum sapasağlam ve sağlığı gayet iyidir" dedi.

'Deniz Aytekin koronavirüs oldu' iddialarına babasından yalanlama
Deniz Aytekin'in babası
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’Deniz Aytekin koronavirüs oldu’ iddialarına babasından yalanlama

Kaynak: İHA

Etiketler : Deniz Aytekin, Spor

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