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Deniz Aytekin'in babası konuştu

- Deniz Aytekin'in babası konuştu Ali Aytekin: "Korona virüs iddiaları asılsız" Türk asıllı Alman Hakem Deniz Aytekin'in korona virüse yakalandığı şeklinde çıkan haberlerin asılsız olduğu belirtildi.

21.03.2020 10:01 | Son Güncelleme: 21.03.2020 10:02
- Deniz Aytekin'in babası konuştu
Ali Aytekin: "Korona virüs iddiaları asılsız"
TEKİRDAĞ - Türk asıllı Alman Hakem Deniz Aytekin'in korona virüse yakalandığı şeklinde çıkan haberlerin asılsız olduğu belirtildi.
2008 yılından beri Bundesliga'da maç yöneten FIFA kokartlı Türk asıllı Alman hakem Deniz Aytekin'in Korona virüse yakalandığı şeklinde çıkan haberler, Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde yaşayan babası Ali Aytekin tarafından yalanlandı.
Oğlunun korona virüse yakalandığı şeklinde internette çıkan paylaşımların asılsız olduğunu belirten Ali Aytekin, "Ben oğlumla görüştüm ve böyle bir şeyin olmadığını bizzat teyit etmiştir. Yalan yanlış yazılan haberleri şiddetle kınıyorum. Oğlum sapasağlam ve sağlığı gayet iyidir" dedi. Deniz Aytekin’in babası konuştu

Kaynak: İHA

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Deniz Aytekin'in babası konuştu
Etiketler : Deniz Aytekin, Ali Aytekin, Spor

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