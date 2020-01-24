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Deniz Baykal'ın hastanede tedavisi sürüyor

CHP Antalya Milletvekili Deniz Baykal'ın, solunum yolu enfeksiyonu rahatsızlığı nedeniyle hastanede tedavisi devam ediyor.

24.01.2020 11:48 | Son Güncelleme: 24.01.2020 11:48Deniz Baykal'ın hastanede tedavisi sürüyor

CHP Deniz Baykal'ın, solunum yolu enfeksiyonu rahatsızlığı nedeniyle hastanede tedavisi devam ediyor.

CHP eski Genel Başkanı ve Antalya Milletvekili Deniz Baykal, önceki gün akşam saatlerinde Ankara'daki evinde rahatsızlanması üzerine Ankara Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Baykal, solunum yolu enfeksiyonu teşhisiyle hastanede tedavi altına alındı. Baykal'ın tedavisinin devam ettiği, sağlık durumunun iyiye gittiği belirtildi. Öte yandan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın da dün Baykal'ı hastanede ziyaret ederek, sağlık durumu hakkında bilgi aldığı öğrenildi.



Cumhuriyet Halk Partisi, Deniz Baykal, Milletvekili, Antalya, Politika

Kaynak: DHA

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24.01.2020 12:35:15