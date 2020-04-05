Deniz Baysal'dan en anlamlı doğum günü hediyesi

Türkiye onu Derin Sular, Bitmeyen Şarkı, Babalar ve Evlaatlar, Aşk, Ekmek, Hayaller dizileriyle tanıdı. Kaçak Gelin dizisinde Kainat Gencer rolüyle yüz binlerce hayranı etrafında toplayan oyuncu Deniz Baysal, koronavirüsü salgınına karşı canı pahasına mücadele eden sağlık çalışanlarını unutmadı.

Kaynak: Snob Magazin