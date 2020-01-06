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Deniz Baysal ve Seçkin Özdemir, 'Hizmetçiler' ile ekranlara geri dönüyor

Deniz Baysal ve Seçkin Özdemir, Hizmetçiler dizisi için bir araya geldi. Çekimlerine Ocak ayının sonunda başlanacak olan dizi Kanal D ekranlarında yayınlanacak.

06.01.2020 17:35 | Son Güncelleme: 06.01.2020 17:35 Deniz Baysal ve Seçkin Özdemir, 'Hizmetçiler' ile ekranlara geri dönüyor

Son olarak Söz dizisinde 'Savcı Derya' karakterini canlandıran Deniz Baysal ve Sevgili Geçmiş dizinde rol alan Seçkin Özdemir, Kanal D'nin Fabrika Yapım imzalı yeni iddialı dizisi "Hizmetçiler"in kadrosuna katıldı.

ABD'DE YAYINLANAN BİR DİZİDEN UYARLANDI

2020 yılının gelmesiyle birlikte yeni dizilere bir bir start verilmeye başlandı. Bu dizilerden birisi de Kanal D için hazırlanmakta olan Hizmetçiler… Devious Maids isimli ABD'de yayınlanan bir diziden uyarlanan Hizmetçiler'in çekimlerine Ocak ayının sonlarında başlanacak. Dizinin başrollerini ise Seçkin Özdemir ve Deniz Baysal canlandıracak.

DİZİNİN BAŞROLLERİNİ CANLANDIRACAKLAR

Metin Balekoğlu'nun yönetmenliğini yapacağı dizi 5 zengin ailenin yaşantısının hizmetçilerinin gözünden aktaracak. Hizmetçiler'de Deniz Baysal "Ela Sönmez", Seçkin Özdemir ise "Yiğit Atahanlı" karakterine hayat verecek.

İşte Hizmetçiler dizisinde yer alan diğer oyuncular ve karakterleri:

Ayşenil Şamlıoğlu (Nimet Atahanlı),

Yiğit Kirazcı (Aras Atahanlı),

Aleyna Solaker (Çiçek Tuna),

Gamze Karaduman (Demet Atahanlı),

Selen Domaç (Hacer Tuna),

Cansu Fırıncı (Yaşar Tuna),

Emrah Akkuş (Armağan),

Nilay Erdönmez (Gülseren),

Hazal Benli (Aslı),

Neslihan Arslan (Neslihan)


Seçkin Özdemir, Deniz Baysal, Kanal D, Magazin

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