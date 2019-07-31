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Deniz bisikletinde mahsur kalan 5 genci jandarma kurtardı

Deniz bisikletinde mahsur kalan 5 genci jandarma kurtardıBursa'da, İznik Gölü'nde kiraladıkları deniz bisikletinin su alması nedeniyle gölde mahsur kalan 5 kişi, jandarma ekipleri tarafından kurtarıldı.

31.07.2019 22:13
Deniz bisikletinde mahsur kalan 5 genci jandarma kurtardı
Deniz bisikletinde mahsur kalan 5 genci jandarma kurtardı
Bursa'da, İznik Gölü'nde kiraladıkları deniz bisikletinin su alması nedeniyle gölde mahsur kalan 5 kişi, jandarma ekipleri tarafından kurtarıldı.
Olay, akşam saatlerinde İznik Gölü'nde meydana geldi. Yüzmek için İznik Gölü'ne gelen 5 arkadaş, iddiaya göre deniz bisikleti kiralayarak göle açıldı. Bir süre sonra deniz bisikletinin su aldığını fark eden gençlerin yardım istemesi üzerine, durumu fark eden çevredekiler jandarmaya haber verdi. Olay yerine gelen İznik İlçe Jandarma Asayiş Bot Komutanlığı ekipleri, gençleri kurtarırken, halat yardımıyla deniz bisikletini kıyıya çekti.

İznik Gölü, Jandarma, İznik, Güncel

Kaynak: DHA

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