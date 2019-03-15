15 Mart 2019, 15:33
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Deniz Çakır, Vurgun Dizisi İzleyicisine Videoyla Veda Etti

Deniz Çakır, başrolünde olduğu Vurgun dizisinin erken final yapması üzerine, sosyal medya hesabından izleyecilerine videoyla veda etti.

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın kadrosundan çıkarılan Deniz Çakır'ın, yeni dizisi Vurgun'da da yüzü gülmedi. Reytinglerde başarılı performans göstermeyen dizi, ekranlara veda etti.

VİDEOYLA VEDA MESAJI YAYINLADI

Yapımcılığını GOLD Film/Faruk Turgut'un üstlendiği, başrollerini Erkan Petekkaya, Deniz Çakır ve Emre Kınay'ın paylaştıkları FOX'un Vurgun dizisi yayınlanan 6'ın bölümüyle final yaptı. Dizinin başrol oyuncularından Deniz Çakır Instagram hesabından paylaştığı videoyla veda mesajı yayınladı.

"BAŞINDAN BERİ ÇOK İNANDIM"

Vurgun dizisinin çok kaliteli bir iş olduğunu söyleyen Deniz Çakır, "Dizimiz final yaptı. Çok kaliteli ve güzel bir işti. Başından beri çok inandım ve oynadığım karakteri çok sevdim. Emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Biz çok şahane bir şey yaptık, iyi ki de yapmışız" dedi.

Emre Kınay, Faruk Turgut, Vurgun Dizisi, Deniz Çakır, Magazin


YORUMLAR (18)
BANU ÖZDEMİR: Deniz Çakır hayranı olarak çok üzgünüm bu sadece bir şansızlıktı kimse kimseyi bir yere getiremez deniz Çakır başlı başına asil biri zaten
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SERAP: Beklenen oldu baştan belliydi bizler seni yukarılara çıkardığımız gibi aşağılara atmasınıda biliriz
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CEVDET: valla kusura bakma deniz çakır. artık sana reklam filmlerinden bile ekmek yok. seni bi yerlere getiren toplumun genelinin değerlerine saygı göstermeyi bilmeyen saygı ve ilgi görmeyi beklemesin. ayrıca bunun yanında rol arkadaşı olacaklar da bir daha düşünsün. bittin be artık deniz çakır, kendi kendini bitirdin. sana kocaman bir baybay
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ADINIZI YAZI: Çok kaliteli ve izlemesi keyif veren bir diziydi. Bittiği için üzgünüz.
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VATANDAŞ : Sen bir kesime sataşırsan sonun böyle hüsran olur insanları görüşüyle sevmeyi öğren önce
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