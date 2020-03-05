Deniz Canavarları Filmi

Yıl boyunca herkesin heyecanla gelmesini beklediği büyük yarışma günü gelip çatmıştır. Ancak artık bir gelenek haline gelen yarışma Barf ve Big Snot tarafından katledilince, kasabada büyük bir kaos meydana gelir. Charlie Chapfin ve Mucus, şehri, öğretmenlerini, arkadaşlarını ve yeni öğrenci Corallina’yı korumakla görevlendirilir. Charlie Chapfin ve Mucus, tehlike altındaki şehri ve sevdiklerini kurtarmak için okyanusun derinliklerinde tehlikeli bir maceraya atılır. Yönetmen :
James SniderSenaryo:
BC FurtneyFilmin Türü:
AnimasyonOrijinal Adı:
Sea Monsters 2Yapımcı Firma:
0Yapım Yılı:
2018Yapım Ülkesi:
ABDOrijinal Dili:
İngilizceDağıtıcı Firma:
CJ Entertainment TurkeyVizyon Tarihi:
01.01.2070 Deniz Canavarları Filmiyle ilgili detaylı bilgi için tıklayın. Sinema ile ilgili herşey için tıklayın.