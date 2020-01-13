Deniz canlıları için sömestr indirimi

İstanbul Akvaryum, çocuklar ve yetişkinler için sömestr tatiline özel bir kampanya başlattığını duyurdu. Kampanyaya özel çocuk biletleri 79 lira yerine 55, yetişkin biletleri ise 109 yerine 75 liradan satışa sunulacak.

Sömestr tatili için özel kampanyalar hazırladığını duyuran İstanbul Akvaryum, çocukları 17 bin kara ve deniz canlısı ile buluşturuyor. İstanbul Akvaryum'dan yapılan kampanya açıklamasında, "İstanbul Akvaryum 17 Ocak'ta başlayacak sömestr tatili boyunca tüm çocuklara ve ailelere Türkiye 'nin ilk soğuk iklim penguenleri, ilginç türlerde dev köpek balıkları, vatozlar, timsahlar ve dünyanın en büyük kemirgenleri olan kapibaralar ile tanışma fırsatı sunuyor. Sömestr'a özel gerçekleştirilecek kampanya ile İstanbul Akvaryum'da 17 Ocak–2 Şubat tarihleri arasında çocuk biletleri 79 lira yerine 55, yetişkin biletleri ise 109 lira yerine 75 liradan satışa sunulacak. Aynı zamanda 19 Ocak tarihinde Aqua Florya Hayal Kahvesi'nde gerçekleşecek ve gençler tarafından sevilerek takip edilen Khontkar–Tuğkan-Vera konseri ve akvaryum bileti paket olarak, Aqua Florya Hayal kahvesi ve İstanbul Akvaryum iş birliğiyle sömestr Fest'e özel 119 liradan satışta" denildi.

CANLILARIN BESLENMESİNE ŞAHİT OLUNACAK

İstanbul Akvaryum ziyaretçilerinin birbirinden ilginç canlıların beslenme anlarına şahit olacağını da belirtti. Yapılan açıklamada, "Ana tankta yer alan hemşire köpekbalıkları, vatozlar, orfozlar ve diğer canlıların, pazartesi günleri hariç her gün saat 11.00'de Panama Tüneli'nde beslenme saati başlıyor. Yine ana tankta yer alan kum kaplanı köpekbalıklarının beslenme saati ise çarşamba ve pazar günleri saat 14.30'da. İstanbul Akvaryum'un içerisindeki tema alanlarından biri olan Güney Kutbu temasındaki penguenlerin beslenmesini her gün 14.00-14.45 saatleri arasında izleyebilme, bu sevimli canlıların nasıl yemek yediğine tanıklık etme fırsatı sunuluyor. Amazon Yağmur Ormanları'nda yer alan Cüce Kayman timsahları ise cumartesi günleri saat 16.00'da besleniyor. Çocuklara ve meraklılarına muhteşem bir gösteri sunan balık besleme seansları ile hangi balığın nasıl beslendiğine bizzat tanıklık edilecek" ifadelerine yer verildi.