Haberler » Güncel » Deniz dibi ve kıyı temizliğinde 200 kilogram atık toplandı - Haber

Deniz dibi ve kıyı temizliğinde 200 kilogram atık toplandı

Muğla'nın Bodrum ilçesindeki deniz dibi ve kıyı temizliği etkinliğinde 200 kilogram atık çıkarıldı.

14.02.2020 18:28 | Son Güncelleme: 14.02.2020 18:31
'nın ilçesindeki deniz dibi ve kıyı temizliği etkinliğinde 200 kilogram atık çıkarıldı.
Yalıçiftlik Koyu'nda düzenlenen etkinlikte dalgıçlar, denizin dibindeki atıkları topladı.
Çalışmalara, Sahil Güvenlik ekipleri denizden, bazı öğrenci, öğretmen ve sivil toplum örgütü üyeleri de kıyıdan destek verdi.
Temizlik sonunda denizden ve kıyıdan lastik, cam, plastik ile metal malzemelerden oluşan 200 kilogram atık çıkarıldı.
Atıklar ayrıştırılarak belediye geri dönüşüm tesisine nakledildi.
Öte yandan, dalgıçların deniz dibi temizlik çalışması, su altı kamerasıyla görüntülendi.
Deniz dibi ve kıyı temizliğinde 200 kilogram atık toplandı

Bodrum, Muğla, Güncel

Kaynak: AA


Güncel

Son Dakika Haberleri

17:11  Ankaragücü - Fenerbahçe maçı ne zaman? MKE Ankaragücü - Fenerbahçe maçı saat kaçta, hangi kanalda?
16:14  Sibel Arna kimdir? Sibel Arna kaç yaşında, nereli?
16:05  İŞKUR giriş nasıl yapılır? İŞKUR ilanları nerede yayınlanıyor? İŞKUR e şube ile İŞKUR kayıt nasıl yapılır? İŞKUR TYP nedir? İŞKUR iletişim hattı!
15:49  Hakan Karahan kimdir? Hakan Karahan nereli, kaç yaşında?
14:48  Erhan Gökgücü kimdir? Erhan Gökgücü hayatı ve biyografisi!
14.02.2020 20:08:37