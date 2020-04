Deniz Emniyet Derneği'nden koronavirüs önlemleri açıklaması

Deniz Emniyet Derneği, ülke ekonomisinin can damarlarından olan limanların, koronavirüs tehdidine karşı korunmasının önemine vurgu yaptı.Deniz Emniyet Derneği tarafından yapılan açıklamada, ülke ekonomisinin can damarlarından olan limanların koronavirüs tehdidine karşı korunmasının önemi vurgulandı. Açıklamada, limanların işlevselliğini kısıtlamadan gerek gemilerden liman çalışanlarına gerekse liman çalışanlarından gemiye koronavirüs bulaşma ihtimalini en aza indirecek tedbirlere mutlaka uyulması gerektiği belirtildi."Liman sahaları dezenfekte edilmeli"Açıklamada şu görüşlere yer verildi: "Liman sahalarının ve binaların sık sık dezenfekte edilmesi gerekmektedir. Gemilere verilen hizmetlerin özellikle gemi üzerinde görev yapan kılavuzluk hizmetlerinin ve acentelik hizmetlerinin kesintiye uğramaması için ilgili teşkilatlarca tedbirler alınmalıdır. Limanlarda 112 acil servis ile koordineli, tam donanımlı ambulans tekne bekletilmelidir. Limana gelen yabancı gemi ve mürettebatın ilk olarak limanda görevlendirilen uzman sağlık personelleri tarafından gerekli kontrolleri yapılmalıdır. Koronavirüs riski yüksek ülkelerden gelen yolcu ve mürettebat konusunda ayrıca hassasiyet gösterilmeli ve 14 gün karantina süresine azami dikkat gösterilmelidir. Sağlık Bakanlığının açıklamalarına göre bağışıklık sisteminin güçlü tutulması ihtiyacı göz önünde bulundurularak, liman personelinin çalışma saatleri, beslenme düzeni gibi bağışıklık sistemini etkileyecek tedbirlerin alınmasına dikkat edilmelidir. Şirket ve taşeron firma çalışanları ile kurulaşa gelen ziyaretçilerin, tedbir amaçlı olarak, ateş ölçüm taramasından geçtikten sonra kurum sınırlarına alınmasına özen gösterilmelidir".Açıklama şöyle devam etti: "Gemide ve sahilde çalışan liman isçilerinin de sürekli kontrollerinin yapılarak gemide korumalı giysilerle çalışması önemlidir. Liman girişlerinde sağlık kontrolleri yapılmalıdır. Akaryakıt, su, kumanya ikmallerinde insan insana temas mesafesi korunmalıdır. Birbiriyle temasta bulunacak kişilerin maske ve eldiven kullanmalarına dikkat edilmelidir. Mümkünse her kademede evraklar bakımından dijitalleşmenin sağlanması ve kolaylaştırma konvansiyonu şartlarına uyum gösterilmesine imkan sağlanmalıdır. Tüm palet ve balyalar mala zarar vermeyecek şekilde dezenfekte edilmelidir. Sıcak buhar ya da sis yöntemi ya da ultraviyole ısınları ile veya yükleme sonrası mala hasar vermeyecek şekilde ambarların ilaçlama işlemine tabi tutulması ve tahliye öncesi gazdan arındırma işlemi yapılmasına özen gösterilmesi elzemdir"."Kılavuzluk hizmetleri özel önem taşıyor"Dernek, kılavuzluk hizmetlerinin önemi ile ilgili şu açıklamayı yaptı: "Özellikle bir deniz emniyeti hizmeti olan kılavuzluk hizmetleri büyük önem taşımaktadır. Kılavuz kaptan gemi üzerinde görev yapan bir meslek insanıdır. Dolayısıyla koronavirüs tehdidi hem gemiden kılavuz kaptana hem kılavuz kaptandan gemiye bulaşma ihtimalini bakımından ciddiye alınmalıdır. Bu maksatla kılavuzluk teşkilatları vardiyaları mümkün olduğu kadar bölmeli, kılavuz kaptanlara kendilerine mahsus ve vardiyalı sistem içinde diğer kılavuz kaptanlarla paylaşmadıkları tek kişilik kendilerine özel kalacak yerler temin edilmelidir. Kılavuz kaptan botları, istasyonlar her gün dezenfekte edilmelidir. Kılavuz kaptanın görev yapacağı gemide kılavuz kaptan çıkmadan önce köprü üstü dezenfekte edilmelidir, kılavuz kaptanın kullanması olası dürbün, telsiz gibi cihazlar özel olarak muhtemel virüslerden arındırılmalıdır. Kılavuz kaptanın görev yapması esnasında köprü üstü fanları kapalı olmalıdır. Kılavuz kaptanlar gemiye çıkarken yaşam mahallinin içini değil dış merdivenleri kullanarak köprü üstüne ulaşmalıdırlar"."Vardiya ve dinlenme süreleri uzatılmalı"Derneğin açıklamasına göre, "Hem vardiya süreleri hem de vardiyadan sonraki dinlenme süreleri daha dikkate alınarak titizlikle belirlenmelidir. Ayrıca vardiya içinde istirahat süreleri normal zamanlara göre uzun tutulmalı, mevcut kılavuz kaptanların yaş ortalamasının orta yaş ve üzeri olduğu düşünülerek kılavuz kaptanların vücut dirençlerinin en üst düzeyde tutulması sağlanmalıdır".Dernek, vardiyalı sistemde 24 saat kesintisiz hizmet verilen kılavuzluk hizmetlerinde görev yapan kılavuz kaptanların vardiyalarının ve vardiya sonrası istirahat sürelerinin mümkün olduğunca uzun tutulması gerektiğine dikkat çekti."İdari izinde olanlar unutulmamalı"60 yaş üstü idari izne çıkarılan kılavuz kaptanların ücret haklarının çalışanlar gibi korunması gerektiğine değinilen açıklamada, Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi gereği idari izinli sayılan bu kişilere kılavuzluk teşkilatları çalışırken ödenen ücret ve prim vb. ödemenin aynen ödemeye devam etmelerinin bir dayanışma göstergesi olarak önemli olduğu vurgulandı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA