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Deniz Feneri Derneği ramazan yardımlarını öne çekti

Deniz Feneri Derneği, 65 yaş üstü sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle ramazan yardımlarını daha önce dağıtacak.

22.03.2020 15:22 | Son Güncelleme: 22.03.2020 15:38
Deniz Feneri Derneği ramazan yardımlarını öne çekti
Deniz Feneri Derneği, 65 yaş üstü sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle ramazan yardımlarını daha önce dağıtacak.
Dernekten yapılan açıklamaya göre 65 yaş ve üstü ihtiyaç sahibi kişiler tek tek aranarak hatırları sorulup hemen akabinde gıda kolileri dağıtımı için randevulaşıldı. Dernek, yaşlıların sesine kulak vererek kendilerine ulaşabilmek için 7/24 bütün ekipleriyle çalışmalarını sürdürüyor.
Yaklaşan ramazan dolayısıyla planlamaya alınan "Her ay 10 bin gıda kolisi" projesine ek olarak koronavirüs hastalığı sebebiyle hijyen paketi verilmesi de kararlaştırıldı. 2020 yılının sonuna kadar 120 bin gıda kolisi ve yanında hijyen ürünlerinin dağıtımı hiçbir maddi geliri olmayan yaşlılara, yetim ailelerine ve ihtiyaç sahibi diğer ailelere dağıtılacak.
Yardım çalışmalarını Deniz Feneri Derneğinin tamamı üniversiteli gençlerden oluşan "Genç İyilik" gönüllüleri gerçekleştirecek.
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Kaynak: AA

Etiketler : Deniz Feneri Yardımlaşma Ve Dayanışma Derneği, Güncel

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