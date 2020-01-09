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Deniz Feneri Derneğinden İdlib'e 6 tır insani yardım

Deniz Feneri Derneğince, bombardımandan kaçarak Türkiye sınırına yakın çadırlara yerleşen İdlibliler için gıda, battaniye, kışlık giyim yardımı gönderildi.

09.01.2020 12:54 | Son Güncelleme: 09.01.2020 13:12Deniz Feneri Derneğinden İdlib'e 6 tır insani yardım
Deniz Feneri Derneğince, bombardımandan kaçarak Türkiye sınırına yakın çadırlara yerleşen İdlibliler için gıda, battaniye, kışlık giyim yardımı gönderildi.
Deniz Feneri Derneği Afyonkarahisar Temsilcisi Doğan , AA muhabirine yaptığı açıklamada, kısa süre önce ülke genelindeki hayırseverlere İdlib için yardım çağrısında bulunduklarını söyledi.
Toplanan 6 tırlık yardımla Hatay'ın Reyhanlı ilçesindeki Cilvegözü Sınır Kapısı'na geldiklerini belirten Selçuk, "Araçlarımızda, bölgede yaşayan Suriyelilerin hayata tutunmalarını sağlayacak insani yardım malzemeleri var. Yardımlarımızın içerisinde gıda, battaniye, kışlık giyim, çadırlarında kullanılabilecek muhtelif ev eşyaları ve temizlik malzemeleri bulunuyor." dedi.
Selçuk, 8 kişilik acil yardım ekibinin de bölgede bulunduğunu kaydetti.
İnsani yardım malzemesinin yer aldığı tırlar, Cilvegözü Sınır Kapısı'ndan bölgeye hareket etti.

Deniz Feneri Yardımlaşma Ve Dayanışma Derneği, Selçuk, İdlib, Güncel

Kaynak: AA

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