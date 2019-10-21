Haberler » Güncel » Deniz Feneri Derneğinden ihtiyaç sahibi aileler yardım

Deniz Feneri Derneğinden ihtiyaç sahibi aileler yardım

Deniz Feneri Derneği, Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde ihtiyaç sahibi ailelere gıda ve temizlik malzemesi yardımında bulundu.

21.10.2019 16:06Deniz Feneri Derneğinden ihtiyaç sahibi aileler yardım
Deniz Feneri Derneği, Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde ihtiyaç sahibi ailelere gıda ve temizlik malzemesi yardımında bulundu.

Dernek görevlilerince, özellikle kırsal mahallerde yaşayan 30 aileye, içeresinde gıda ve temizlik malzemesinin bulunduğu koliler dağıtıldı.
Dernek yetkilisi Doğan Selçuk, yaptığı açıklamada, derneğin faaliyetleri hakkında bilgi vererek, Suriye ve Türkiye'de yaşayan Suriyelilere yönelik insani yardımların sürdüğünü söyledi.
Barış Pınarı Harekatı kapsamında Suriye sınırındaki ilçelerde yaşayan 320 aileye gıda ve temizlik malzemesi dağıtıldığını anlatan Selçuk, hayırsever insanların desteklerini sürdürmelerini istedi.
Viranşehir Derneği Başkanı Murat Karadaş ise derneklerince belirlenen yardıma muhtaç yetim ve kimsesiz 30 aileye Deniz Feneri Derneği tarafından gıda ve temizlik malzemesi dağıtıldığını ifade etti.

Deniz Feneri Derneği, Viranşehir, Şanlıurfa, Selçuk, Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
16:28 Milli Mücadele'nin 100. Yılında İstiklal Yolu ve Yiğit İnebolu Paneli
16:28 Antalya'da buz hokeyi turnuvası
16:22 Vali Arslantaş'tan 21 Ekim Dünya Gazeteciler Günü mesajı
16:23 180 anaokulu öğrencisinden Mehmetçiğe ay-yıldızlı, asker antlı destek
16:27 Suriye'den çekilen abd askeri konvoyu ırak'a geçti-2
16:27 400 bin lira ve ziynet eşyası çaldığı iddia edilen zanlı yakalandı
16:22 Başkan Altay: "Şimdi hep birlikte yeni başarı hikayesi yazma zamanı"
21.10.2019 16:29:03