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Deniz Feneri Derneğinden sınır hattındaki Suriyelilere yardım

Deniz Feneri Derneği, Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde sınır mahallelerinde yaşayan Suriyeli ailelere gıda, battaniye ve temizlik malzemesi yardımında bulundu.

20.10.2019 09:38Deniz Feneri Derneğinden sınır hattındaki Suriyelilere yardım
Deniz Feneri Derneği, Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde sınır mahallelerinde yaşayan Suriyeli ailelere gıda, battaniye ve temizlik malzemesi yardımında bulundu.

Dernek görevlileri tarafından Suriye sınır hattındaki mahallelerde yaşayan 100 aileye, içeresinde gıda ve temizlik malzemesinin bulunduğu koliler dağıtıldı.

Deniz Feneri Derneği Şanlıurfa Temsilcisi Osman Gerem, yaptığı açıklamada, hayırseverlerin destekleriyle terör mağduru ailelere yardım eli uzattıklarını söyledi.

Suruç'ta 100 aileye yardımları ulaştıracaklarını belirten Gerem, "İlk etapta 25 ton patates, bin 500 battaniye, 830 adet temizlik ve gıda kolisinden oluşan 2 tır yardımın dağıtımını gerçekleştiriyoruz. Suruç'un yanı sıra Akçakale ilçemizde de yardım dağıtımı yapıyoruz. Emeği geçenlerden Allah razı olsun." diye konuştu.

Deniz Feneri Derneği, Şanlıurfa, Suriye, Güncel

Kaynak: AA

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