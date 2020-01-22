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Deniz Feneri'nden İdlib'de "Acil Yaşam Evleri"

Deniz Feneri Derneği, İdlib'de "Acil Yaşam Evleri Projesi" kapsamında ilk etapta 500 ev yapacak.

22.01.2020 16:10 | Son Güncelleme: 22.01.2020 16:10Deniz Feneri'nden İdlib'de
Deniz Feneri Derneği, 'de "Acil Yaşam Evleri Projesi" kapsamında ilk etapta 500 ev yapacak.
Dernekten yapılan açıklamaya göre, sınırdaki güvenli bölgelerde yapımına başlanacak 24 metrekarelik briket konutlar için tüm hayırseverler destek vermeye çağrıldı.
24 metrekare kullanım alanına sahip, içerisinde banyo ve mutfak bulunan tuvaleti dışarıda 1+1 İdlib Acil Yaşam Evleri'nden ilk etapta 500 adet yapılacağı, daha sonra bağışlarla sayının 10 bine çıkarılması hedefleniyor.
İdlib'deki yardıma muhtaç insanlara destek olmak isteyen hayırseverler, 2 bin 500 lira ile bir yaşam evi bağışlayarak veya istediği tutarda katkıda bulunarak ihtiyaç sahiplerine destek olabilir.
Bağışla ilgili www.denizfeneri.org.tr sayfasından bilgi alınabiliyor.

Deniz Feneri Derneği, İdlib, Güncel

Kaynak: AA

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