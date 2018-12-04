Deniz Fenerinden Somalili Yetimler İçin Eğitim Külliyesi

04 Aralık 2018 Salı 10:21



04 Aralık 2018 Salı 10:21

Deniz Feneri Derneği, bir hayırseverin desteğiyle Somali'deki yetim çocuklar için eğitim külliyesi yaptırdı.Dernekten yapılan açıklamaya göre, Deniz Feneri Derneği yardımseverlerin katkısıyla Somali'de çoğu kıtlık ve hastalık yüzünden babasını kaybetmiş yetim çocuklar için eğitim külliyesi inşa etti.İçerisinde yemekhane, yatakhane, kütüphane ve mescidi bulunan 720 kişilik külliye, Somalili çocukların umudu oldu.Ülkenin kuzeyinde yer alan Buhotle kasabasına 2 milyon liraya yaptırılan İsmet ve Fatma Tahiroğlu Eğitim Külliyesi, yapılan törenle hizmete açıldı.Törene, Deniz Feneri Derneği Genel Başkanı Mehmet Cengiz'in yanı sıra kanaat önderleri, yerel halk, yetim çocuklar ve aileleri katıldı.Törende konuşan Cengiz, Deniz Feneri Derneği olarak Türkiye'den bir hayırseverin yardımıyla eğitim külliyesi inşa ettiklerini belirtti.Külliyede yetişen çocukların Somali'nin kalkınmasına önemli katkılar sağlayacaklarını ifade eden Cengiz, 720 kişi kapasiteli külliyenin içerisinde ilk ve ortaokul ile lisenin bulunduğunu aktardı.Külliyenin içerisinde yemekhane, yatakhane, kütüphane ve mescidin bulunduğunu kaydeden Cengiz, "Bu tesisin Türkiye ile Somali arasındaki devlet ve millet kardeşliğinin gelişmesine çok önemli katkılar sağlayacağını umut ediyoruz." ifadesini kullandı.Buhotle müftüsü şeyh Mahmoud Yussuf da, Türk halkına ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a dua etti. Yussuf duasında, "Allah'ım Müslümanlara ve İslam dinine yardım et. Allah'ım Türkiye Cumhuriyetini güçlendir ve koru. Allah'ım Türkiye Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yardım eyle onu ve ailesini koru. Allah'ım onu Ruhul Kudüs ile güçlendir." ifadelerine yer verdi.Tekbirlerle açılış kurdelesi kesilmesinin ardından sınıflara alınan öğrenciler, ders başı yaptı. Sınıfları dolaşan Deniz Feneri Derneği yöneticileri, öğrencilere hediye dağıttı.Türkiye'den yetim çocuklara burs desteği vermek isteyenler, aylık 100 lira karşılığında bağışta bulunabiliyor.