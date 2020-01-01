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Deniz hayatını olumsuz etkileyen güneş kremlerini yasaklayan ilk ülke: Palau

Okyanusya ülkesi Palau, deniz yaşamına zarar verdiği gerekçesiyle güneş kremlerini yasaklayan ilk ülke oldu.

01.01.2020 15:22 | Son Güncelleme: 01.01.2020 15:27 Deniz hayatını olumsuz etkileyen güneş kremlerini yasaklayan ilk ülke: Palau
Okyanusya ülkesi , deniz yaşamına zarar verdiği gerekçesiyle güneş kremlerini yasaklayan ilk ülke oldu.

Papua Yeni Gine'nin kuzeyinde bulunan Palau, deniz yaşamına zararlı güneş kremleri için ilk adımı attı. Palau, Mercan ve deniz hayatına zararlı olan güneş kremlerini yasakladı. Bugünden itibaren, oksibenzon ve oktinoksatın aralarında olduğu zararları kimyasalları içeren güneş kremlerinin hem satışı hem de kullanımı yasaklandı. Dalgıçların "saf cennet" olarak tanımladığı Palau'da alınan yasak, 10 adet kimyasalı içeren kremleri kapsıyor.

Nüfusu 20 bin olan Palau

Palau Devlet Başkanı Tommy Remengesau, "Doğa, hayatın bir parçası. Bu nedenle Doğaya saygı göstermek zorundayız" dedi. Remengesau, Palau'nun kritik yaşam alanlarında ve bazı yaratıkların dokularında toksik güneş koruyucu kimyasallar bulunduğunu ifade ederek, Bu kimyasalları yasaklayan ilk ülke olmaktan çekinmiyoruz ve bu kelimeyi yaymak için üzerimize düşeni yapacağız" dedi.

Zararlı kimyasal içeren güneş kremlerinin sayısının azaldığı ifade edilmesine rağmen 2018 verilerine göre, piyasadaki ürünlerin yarısında bulunuyor. Bu kremler, ABD'nin Hawaii eyaletinde de yasaklandı. Ancak, yasak 2021'de yürürlüğe girecek. Aynı yasak, Virjin Adaları'nda ise Mart ayında uygulanmaya başlayacak. - MELEKEOK

Papua Yeni Gine, Palau, Güncel

Kaynak: İHA

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