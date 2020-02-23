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Deniz ile Belhanda arasında kavga

Fenerbahçe ile Galatasaray arasında oynanan derbi maçta Deniz ve Belhanda kavga etti.

23.02.2020 21:03 | Son Güncelleme: 23.02.2020 21:03Deniz ile Belhanda arasında kavga

ile arasında oynanan derbi maçta Deniz ve Belhanda kavga etti. Karşılaşmanın hakemi Umut Meler Fenerbahçeli Deniz Türüç ile Galatasaraylı Belhanda'ya kırmızı kart gösterdi.

Süper Lig'in 23'üncü haftasında Fenerbahçe, Galatasaray'ı Ülker Stadyumu'nda konuk ediyor. Karşılaşmanın 82'nci dakikasında oyun Belhanda oyun alanını terk ederken kendisini uyaran Deniz Türüç'ün yüzünü eliyle itti. Belhanda'nın yerine oyuna girecek olan Ahmet Çalık oyuna girdikten sonra hakem kararyıyla geri çıktı. 84'üncü dakikada Belhanda'ya ikinci sarı kartı gösteren Umut Meler, oyuncuyu kırmızı kartla cezalandırdı. Daha sonra Galatasaray yedek kulübesine hareketlenen Fenerbahçeli futbolcu Deniz Türüç de kırmızı kartla oyun dışında kaldı. İki takım futbolcularını Fatih Terim ve teknik ekipler sakinleştirmeye çalıştı.


- İstanbul

Younes Belhanda, Galatasaray, Fenerbahçe, kavga, Spor

Kaynak: DHA

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