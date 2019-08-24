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Deniz Kadah: Göztepe taraftarından özür diliyoruz

Beşiktaş'ın Göztepe'yi 3-0 mağlup ettiği maç sonrasında konuşan Deniz Kadah, "Göztepe camiasından ve taraftarından özür diliyoruz. Tüm takım ağlıyor." dedi.

24.08.2019 00:05 Deniz Kadah: Göztepe taraftarından özür diliyoruz

Süper Ligin 2. haftasının açılış maçında Beşiktaş, Göztepe'yi Güven, Caner ve Ljajic'in golleriyle 3-0 mağlup etti.Maç sonunda konuşan Göztepe'nin deneyimli oyuncusu Deniz Kadah, "Tek bir şey söylemek istiyorum. Göztepe camiasından ve taraftarından özür dilemek istiyoruz. Bütün takım ağlıyor." dedi.

"BÖYLE BİR SEZON İSTEMİYORUM"

Andre Castro da, "Düzeltmemiz gereken birçok şey var. Bu şekilde lige başlamamamız gerekiyordu. Geçen sezon da kötü bir sezon geçirmiştik. Ben bu şekilde bir sezon geçirmek istemiyorum." diye konuştu.


Deniz Kadah, Beşiktaş, Spor

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