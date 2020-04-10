Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Deniz kaplumbağasının vücudunda gördükleri şok etti

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, nesli tükenmekte olan caretta caretta cinsi deniz kaplumbağasını kurtaran vatandaş, kaplumbağanın vücudunda gördükleri karşısında şok oldu.

10.04.2020 16:09 | Son Güncelleme: 10.04.2020 16:10
Deniz kaplumbağasının vücudunda gördükleri şok etti
Muğla 'nın Bodrum ilçesinde, nesli tükenmekte olan caretta caretta cinsi deniz kaplumbağasını kurtaran vatandaş, kaplumbağanın vücudunda gördükleri karşısında şok oldu.

Yalıkavak Mahallesi Küdür mevkiinde yürüyüşe çıkan kuaför Gökhan Soygüder, denizde bir hareketlilik gördü. Sahile inen Soygüder şamandıralara dolanmış halde zaman zaman çırpınan caretta caretta cinsi deniz kaplumbağası olduğunu fark etti. Halsiz düşen kaplumbağanın yanına gitmek için deniz kıyafetlerini giyen Soygüder hızlı bir şekilde caretta carettaya ulaştı. Halatlara dolanmış bir halde bulduğu deniz kaplumbağasını halatları keserek kurtaran ve hayvanı kıyıya çeken Soygüder, daha sonra Deniz Kaplumbağaları Araştırma Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi (DEKAMER) Başkanı Prof. Dr. Yakup Kaska ile iletişime geçti. 1 metre boyunda yaklaşık 60 kilo ağırlığındaki dişi caretta carettaya dolanan misinaları, Prof. Dr. Kaska'nın verdiği talimatlarla temizleyen Soygüder, daha sonra kaplumbağayı denize tekrar bıraktı.

Kaplumbağanın halatlara dolandığını ifade eden Soygüder, "DEKAMER Başkanı Prof. Dr. Yakup Kaska'nın yönlendirmesiyle teknik destek saha sorumlusu Şenol Menzek'in telefonda verdiği talimatları yerine getirerek dişi olduğunu öğrendiğimiz caretta carettamıza müdahale ettik. Çok şükür özgürlüğüne kavuşturduk. 1 aya kadar yumurtlama sezonuna gireceğimiz ve Yalıkavak Küdür Yarımadası sahillerinde sıkça görülmeye başlayan bu canlılar için en azından bu dönemde daha dişe dokunur tedbirler alarak yumurtlamalarına ve rahat bir ortamda üremelerine imkan tanımalıyız" dedi. - MUĞLA

Kaynak: İHA

Etiketler: Bodrum, Muğla, Güncel
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

Dünyaca ünlü Türk Doktor Mehmet Öz: Dünyada iki farklı koronavirüs var Haberler
Dünyaca ünlü Türk Doktor Mehmet Öz: Dünyada iki farklı koronavirüs var
Havacılık devi, koronavirüs nedeniyle 16 bin kişiyi işten çıkaracak Haberler
Havacılık devi, koronavirüs nedeniyle 16 bin kişiyi işten çıkaracak
İki eşli yaşayan Diagne’nin cinsel ilişki sorusu, ülkesini karıştırdı Haberler
İki eşli yaşayan Diagne'nin cinsel ilişki sorusu, ülkesini karıştırdı
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Özlü: Uzun süre evde kalmaya hazır olun Haberler
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Özlü: Uzun süre evde kalmaya hazır olun
Virüsü izole eden Türk profesör: Bizdeki virüsün bulaşıcılığı fazla Haberler
Virüsü izole eden Türk profesör: Bizdeki virüsün bulaşıcılığı fazla
Saadet Partili başkan koronavirüse yenik düştü Haberler
Saadet Partili başkan koronavirüse yenik düştü
Türk Yoğun Bakım Derneği Başkanı: 5 ilimizde sokağa çıkma yasağı gelebilir Haberler
Türk Yoğun Bakım Derneği Başkanı: 5 ilimizde sokağa çıkma yasağı gelebilir
Türkiye’nin konuştuğu görüntünün ardından yasak aşk ve büyü çıktı Haberler
Türkiye'nin konuştuğu görüntünün ardından yasak aşk ve büyü çıktı
Haberler ›› Güncel ››Deniz kaplumbağasının vücudunda gördükleri şok etti - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

18:08: Gümüşhane'de Kovid-19 tedavisi tamamlanan 72 yaşındaki kadın taburcu edildi - Haber 18:04: Kosova'da sağlık çalışanlarına moral konseri-2 - Haber 18:03: Zabıta'dan polislere tatlı - Haber 18:02: Hindistan'da yevmiyeli işçiler "Kovid-19 kısıtlamalarının süresinin uzatılması" ihtimalinden... - Haber 18:02: Filipinler'de salgın nedeniyle sağlık çalışanlarının yurt dışına çıkışı yasaklandı - Haber 17:23: İstanbul'da koronavirüs tedbirleri kapsamın 8 nokta daha yayalara kapatıldı - Haber 15:24: Virüsü izole eden profesör: Bizdeki virüsün bulaştırıcılık özelliği fazla - Haber 11:31: Türk Yoğun Bakım Derneği Başkanı: 5 ilimize sokağa çıkma yasağı gelebilir - Haberler