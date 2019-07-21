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Deniz kirliliğine soruşturma

Mersin Büyükşehir Belediyesi ekipleri, Gülnar'ın Büyükeceli sahilinde kıyıya vuran zift benzeri kimyasal atığı temizlerken, savcılığın, sorumluların bulunması için soruşturma başlattığı bildirildi.

21.07.2019 15:28 Deniz kirliliğine soruşturma
Mersin Büyükşehir Belediyesi ekipleri, Gülnar'ın Büyükeceli sahilinde kıyıya vuran zift benzeri kimyasal atığı temizlerken, savcılığın, sorumluların bulunması için soruşturma başlattığı bildirildi.

Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, belediyenin '444 2 153' numaralı Çağrı Merkezine gelen ihbarda, Gülnar ilçesine bağlı Büyükeceli sahilinde zift benzeri yapışkan bir maddenin kıyıyı kapladığı ve vatandaşların üzerine bulaşan maddenin temizlenemediği bilgisi paylaşıldı. İhbar üzerine harekete geçen Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı ekipleri, Gülnar Şube Müdürlüğü'ne konuyla ilgili bilgi verdi. Sahili temizlemek üzere Büyükeceli'ye giden Gülnar Şube Müdürlüğü'nde görevli 14 kişilik ekip, ihbarın doğru çıkması üzerine sahilde geniş bir temizlik çalışması gerçekleştirerek vatandaşların temiz ve güvenli bir şekilde denize girebilmelerini sağladı.

Savcılık da harekete geçti

Büyükşehir Belediyesi ekipleri, temizlik çalışmasına başlamadan önce denizden gelen kimyasal atık ile ilgili Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne bilgi verdi. İl Müdürlüğü yetkilileri ve jandarma eşliğinde alınan numuneler incelenmek üzere laboratuvara götürülürken, kim ya da kimler tarafından bırakıldığının tespit edilmesi için savcılık tarafından soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

Görgü tanıklarının ifadesine göre, açık denizde depo ve tank temizliği yapan gemilerin, depoların dip kısımlarında biriken mazot ve yağ atığını denize bıraktığı ve dalgaların etkisiyle kıyıya vurduğu vurgulandı. - MERSİN
Kaynak: İHA
Büyükeceli, Gülnar, Güncel

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