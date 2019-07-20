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Deniz kıyısında başı ve kolu kopuk erkek cesedi bulundu

HATAY'ın İskenderun ilçesinde, başı ve kolları kopmuş şekilde deniz kıyısına vurmuş erkek cesedi bulundu.

20.07.2019 20:22 Deniz kıyısında başı ve kolu kopuk erkek cesedi bulundu
HATAY'ın İskenderun ilçesinde, başı ve kolları kopmuş şekilde deniz kıyısına vurmuş erkek cesedi bulundu.
Olay, akşam saatlerinde İskenderun ilçesine bağlı Sarıseki Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, deniz kıyısına yüzmek için gelen bir kadın, kıyıya vurmuş hareketsiz halde yatan bir kişi gördü. Kadının ihbarı üzerine olay yerine jandarma ekipleri sevk edildi. Jandarmanın yaptığı inceleme sonucu kıyıya vuran cesedin bir erkeğe ait olduğu ve başı ve kollarının kopuk olduğu tespit edildi. Kimliği belirlenemeyen erkek cesedi otopsi için İskenderun Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.


Kaynak: DHA
İskenderun, Jandarma, Sarıseki, Güncel

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