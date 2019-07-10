10.07.2019 11:10
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Deniz kıyısında devasa kemikler bulundu

Deniz kıyısında devasa kemikler bulundu

Kaynak: DHA
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