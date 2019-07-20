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Deniz kıyısında kafası ve kolları olmayan erkek cesedi bulundu

Hatay'ın İskenderun ilçesinde deniz kıyısında başı ve kolları olmayan bir erkek cesedi bulundu.

20.07.2019 19:07 Deniz kıyısında kafası ve kolları olmayan erkek cesedi bulundu
Hatay'ın İskenderun ilçesinde deniz kıyısında başı ve kolları olmayan bir erkek cesedi bulundu.

Alınan bilgiye göre, İskenderun Sarıseki Mahallesi'nde deniz kıyısında Yunus sütunları adı verilen bölgeye yüzmek için gelen bir kadın, sahilde kıyıya vurmuş halde bir ceset olduğunu görünce durumu jandarmaya bildirdi. Olay yerine gelen jandarma ekipleri çevrede ve ceset üzerinde detaylı araştırma yaptı. Cumhuriyet savcısının yaptığı incelemelerin ardından başı ve kolları olmayan erkek cesedi otopsi için İskenderun Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Cesedin başının ve kollarının nasıl koptuğu olayın cinayet olup olmadığının tespiti için soruşturma başlatılırken bir yandan da denizde yakınları kayıp olan ailelerle iletişime geçildi. - HATAY
Kaynak: İHA
İskenderun, Hatay, 3. Sayfa

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