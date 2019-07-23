Haberler» Güncel» Haber

Deniz kıyısında mahsur kalan tatilcileri JAK kurtardı

Muğla'nın Fethiye ilçesinde deniz kıyısında mahsur kalan iki kişiyi, Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timi kurtardı.

23.07.2019 15:03 Deniz kıyısında mahsur kalan tatilcileri JAK kurtardı
Muğla'nın Fethiye ilçesinde deniz kıyısında mahsur kalan iki kişiyi, Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timi kurtardı.
Antalya'dan ilçeye tatile gelen Onat Orucoğlu ve Özgür Gürkan Canverdi, Faralya Mahallesi'ndeki Kabak Koyu'ndan Cennet Koyu'na yürüyüşe çıktı.
Bir süre yürüdükten sonra kaybolan ve deniz kenarında mahsur kalan tatilcilerin, 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istemesi üzerine alana JAK timi yönlendirildi.
Botla bölgeye ulaşan ekipler, kıyıya uzatılan ip yardımıyla Orucoğlu ve Canverdi kurtardı. Bota alınarak Ölüdeniz Mahallesi'ne getirilen tatilcilerin sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

Antalya, Fethiye, Muğla, Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Haberleri
16:42   On Birinci Kalkınma Planı Resmi Gazete'de yayımlandı
16:42   Uzmanlar stresten korunma yollarını anlattı
16:41   Kurum: "Afet bölgesi ilan edilsin edilmesin, buradaki enkaz devletimiz tarafından en kısa sürede...
16:39   DHA DIŞ- Hamas: İran'ın tarafındayız
16:39   AÜ Rektörü Çomaklı tanıtım için kamera karşısına geçti
16:39   Ticaret Bakanı Pekcan Hakkari'de
16:39   Erzurum Kongresi'nin 100. yılı - Kortej yürüyüşü ve temsili anma programı