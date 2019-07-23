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Deniz kıyısında mahsur kalan tatilcileri JAK kurtardı

Muğla'nın Fethiye ilçesinde deniz kıyısında mahsur kalan iki kişiyi, Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timi kurtardı.

23.07.2019 15:18
Deniz kıyısında mahsur kalan tatilcileri JAK kurtardı
Muğla'nın Fethiye ilçesinde deniz kıyısında mahsur kalan iki kişiyi, Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timi kurtardı.
Antalya'dan ilçeye tatile gelen Onat Orucoğlu ve Özgür Gürkan Canverdi, Faralya Mahallesi'ndeki Kabak Koyu'ndan Cennet Koyu'na yürüyüşe çıktı.
Bir süre yürüdükten sonra kaybolan ve deniz kenarında mahsur kalan tatilcilerin, 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istemesi üzerine alana JAK timi yönlendirildi.
Botla bölgeye ulaşan ekipler, kıyıya uzatılan ip yardımıyla Orucoğlu ve Canverdi kurtardı. Bota alınarak Ölüdeniz Mahallesi'ne getirilen tatilcilerin sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi. Deniz kıyısında mahsur kalan tatilcileri JAK kurtardı

Antalya, Fethiye, Muğla, Güncel

Kaynak: AA

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