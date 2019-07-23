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Deniz Kıyısında Mahsur Kalan Tatilcileri JAK Kurtardı

Muğla'nın Fethiye ilçesindeki yürüyüş yaparken yollarını kaybedip deniz kıyısında mahsur kalan tatilciler, Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timi kurtardı.

23.07.2019 15:26 Deniz Kıyısında Mahsur Kalan Tatilcileri JAK Kurtardı
Muğla'nın Fethiye ilçesindeki yürüyüş yaparken yollarını kaybedip deniz kıyısında mahsur kalan tatilciler, Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timi kurtardı.

Edinilen bilgilere göre, Antalya'dan tatil yapmak için Fethiye'ye gelen Onat Orucoğlu ve Özgür Gürkan Canverdi Faralya Mahallesi'ndeki dünyaca ünlü Kabak Koyu'ndan Cennet Koyu'na doğru yürüyüşe çıktı. Bir süre yürüdükten sonra yollarını kaybeden ikili kayalık alandan deniz kenarına iniş yaparak mahsur kaldılar. Tatilciler 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım istedi. Bunun üzerine bölgeye Ölüdeniz Jandarma Karakol Komutanlığında konuşlu JAK timi yönlendirildi. Kabak JAK timi buran bot ile bölgeye ulaştı. Ekipler, kıyıya uzatılan ip yardımıyla tatilcileri bota çıkararak kurtardı. Bota alınarak Ölüdeniz Mahallesi'ne getirilen tatilcilerin sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi. - MUĞLA

Fethiye, Muğla, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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