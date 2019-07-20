Haberler» Güncel» Haber

Deniz kıyısında vahşice öldürülmüş erkek cesedi bulundu

Hatay'ın İskenderun ilçesinde, başı ve kolları kopmuş şekilde deniz kıyısına vurmuş erkek cesedi bulundu. Jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.

20.07.2019 22:34 Deniz kıyısında vahşice öldürülmüş erkek cesedi bulundu

İskenderun ilçesine bağlı Sarıseki Mahallesi'nde meydana gelen olayda İddiaya göre, deniz kıyısına yüzmek için gelen bir kadın, kıyıya vurmuş hareketsiz halde yatan bir kişi gördü. Kadının ihbarı üzerine olay yerine jandarma ekipleri sevk edildi.

KİMLİĞİ BELİRLENMEYE ÇALIŞILIYOR

Jandarmanın yaptığı inceleme sonucu kıyıya vuran cesedin bir erkeğe ait olduğu ve başı ve kollarının kopuk olduğu tespit edildi. Kimliği belirlenemeyen erkek cesedi otopsi için İskenderun Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.

İskenderun, Sarıseki, Jandarma, Güncel

Son Dakika Haberleri
22:49   Erbil'de Türk diplomatı şehit eden terörist yakalandı
22:48   BEYLİKDÜZÜ'DEKİ OLAYDA ÖLÜ SAYISI 3'E YÜKSELDİ
22:48   İZMİR Bakanlar Soylu ve Pakdemirli'den, gençlik merkezine ziyaret
22:45   Fatih'te bıçaklı kavga: 1 ölü, 2 yaralı
22:43   Maçka Parkı'ndaki kapkaç zanlısı yakalandı
22:42   Son dakika! ABD'den Pompeo-Çavuşoğlu görüşmesi açıklaması: "S-400'ler bizi hayal kırıklığına uğrattı"
22:41   Kayıp olarak aranan kişinin cesedi bulundu