Deniz kıyısında vahşice öldürülmüş erkek cesedi bulundu

İskenderun ilçesine bağlı Sarıseki Mahallesi'nde meydana gelen olayda İddiaya göre, deniz kıyısına yüzmek için gelen bir kadın, kıyıya vurmuş hareketsiz halde yatan bir kişi gördü. Kadının ihbarı üzerine olay yerine jandarma ekipleri sevk edildi.

KİMLİĞİ BELİRLENMEYE ÇALIŞILIYOR

Jandarmanın yaptığı inceleme sonucu kıyıya vuran cesedin bir erkeğe ait olduğu ve başı ve kollarının kopuk olduğu tespit edildi. Kimliği belirlenemeyen erkek cesedi otopsi için İskenderun Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.