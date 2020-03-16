Deniz kızı Günay
Oyuncu ve manken Günay Musayeva köpek balıkları ve vatozlarla beraber yüzü
16.03.2020 20:00 | Son Güncelleme: 16.03.2020 20:00
Başarılı model ve oyuncu Günay Musayeva, İstanbul Akvaryum'da dalış eğitimleri almaya başladı. Köpekbalıkları ve vatozların da aralarında bulunduğu onbinlerce deniz canlısını yakından görüp beraber yüzen Musayeva, 2 saat süren eğitimin sonunda mutluluğu yüzünden okunuyordu.& ;
Kaynak: Snob Magazin
Etiketler : Günay Musayeva, İstanbul, Magazin
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