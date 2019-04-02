Deniz Kurt Seçim Sonuçları

31 Mart seçimlerinde AK Parti Burdur belediye başkan adayı Deniz Kurt oldu. AK Parti adayı Deniz Kurt, Burdur belediye başkanlığı yarışında yüzde kaç oy aldı? Burdur belediyesini hangi aday kazandı? 31 Mart yerel seçimlerine büyük bir özveriyle hazırlanan AK Parti Burdur belediye başkan adayı Deniz Kurt ile ilgili seçim sonuçları ve Burdur belediyesi aday yarışı bilgilerine haberimizden ulaşabilirsiniz.

Türkiye, 31 Mart'ta belediye başkanı, belediye meclis üyesi ve muhtarlarını seçmek için sandığa gitti. Partilerin hummalı çalışmaları sonucu sandıklar açıldı ve yerel seçimde adayların aldığı oy oranları belli oldu. Seçime AK Parti, CHP, MHP, İYİ Parti, Vatan Partisi, SP, TKP, BBP, DP, HDP, BTP ve DSP olmak üzere 12 parti katıldı. AK Parti Burdur belediye başkan adayı Deniz Kurt oldu. Seçim sonuçlarının açıklanması ile birlikte Burdur belediyesini kim kazandı? sorusu merak konusu oldu. Burdur aday yarışı ve Burdur seçim sonuçlarını merak ediyorsanız doğru adrestesiniz. İşte detaylar…

Burdur Seçim Bilgileri

Burdur belediyesi için toplam sandık sayısının 194 olduğu belirlendi.

Burdur belediyesi için açılan sandık sayısının ise 193 olduğu da netleşen bilgiler arasında.

Burdur belediyesi için katılım oranının ise % 87,27 ile kayıtlara geçtiği görülüyor

Burdur toplam seçmen sayısının ise 58.760 olduğu belirlendi.

Burdur belediyesi seçimi için oy kullanan toplam seçmen sayısının ise 51.278 adet olduğu da yine netlik kazanan bilgiler olarak karşımıza çıkıyor.

AK Parti Burdur Belediye Başkan Adayı Deniz Kurt Oy Oranları ve Seçim Sonuçları

31 Mart yerel seçimlerinde AK Parti Burdur belediye başkan adayı olarak gösterilen Deniz Kurt, Burdur yarışında % 43,98 oranında aldığı oy ile 2'nci oldu. Cumhur İttifakı ittifakı adayı Deniz Kurt toplamda 21.924 adet oy sayısına ulaştı.

Deniz Kurt Kimdir?

İlkokula Burdur Gazi İlkokulu'nda başlayan Deniz Kurt, orta ve lise öğrenimini Burdur Anadolu Lisesinde tamamladı. 2001 yılında Ege Universitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İngilizce İktisat bölümünden mezun olarak iş hayatına atıldı. Uluslararası faaliyet gösteren bağımsız bir denetim şirketinde iş yaşamına başlayan Kurt, askerlik görevinin ardından aile şirketleri olan Kurt Şirketler Grubu'nda Yönetim Kurulu Uyesi olarak görev aldı. Nakliyat, petrol ve maden sektörlerinde faaliyet gösteren şirketlerde yönetim kurulu başkanlığı görevini üstlendi. Siyaset yaşamına AK Parti Yönetim Kurulu üyesi olarak başladı. AK Parti Burdur teşkilatında Ar-Ge Başkanlığı ve İl Teşkilat Başkanlığı görevlerinde bulundu. Sivil toplum kuruluşlarında da aktif görevlerde bulunan Kurt, Burdur Sanayici ve İş Adamları Derneği (BUSİAD) Başkanlığı görevini üstlendi. Halen Burdur Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Uyesi olan ve iyi derecede İngilizce bilen Kurt, evli ve 2 çocuk babasıdır.

AK Parti Burdur belediyesi için yarışa giren diğer adayların da aldığı oy oranlarını detaylı olarak incelemek istiyorsanız tıklayınız.