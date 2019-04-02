Deniz Kuvvetleri Helikopteri, Miray Bebek İçin Havalandı

ÇANAKKALE'nin Gökçeada
ilçesinde merdivenden düşerek yaralanan 1 yaşındaki Miray Altundal, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı
'nın helikopteriyle kent merkezindeki hastaneye sevk edildi.
Gökçeada ilçesinde, minik Miray Altundal merdivenden düşerek yaralandı. Ailesi tarafından Gökçeada Devlet Hastanesi
'ne götürülen bebeğe 'genel vücut travması ve sağ köprücük kemiğinde kırık' tanısı konularak, sevkine karar verildi. Miray bebek, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nın 'SH-70' tipi helikopteriyle kent merkezine getirilerek, Mehmet Akif Ersoy Çanakkale Devlet Hastanesi
'nde tedaviye alındı. Milli Savunma Bakanlığı
'ndan yapılan açıklamada, " Çanakkale Valiliği
'nin talebi üzerine, vücudunda kırık olduğu bildirilen bir kız çocuğu; Deniz Kuvvetlerimize ait helikopterle Gökçeada'dan Çanakkale merkezine tahliye edildi" denildi.
- Çanakkale
Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, Gökçeada, Çanakkale, Güncel
Kaynak: DHA