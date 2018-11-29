Deniz Kuvvetleri Helikopteri Zehra Bebek İçin Havalandı

ÇANAKKALE'nin Gökçeada
ilçesinde akciğer tedavisi gören 7 aylık Zehra Gülsün'ün, Mehmet Akif Ersoy Çanakkale
Devlet Hastanesi'ne sevki, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı
'na ait helikopterle gerçekleştirildi.
Akciğer rahatsızlığı nedeniyle Gökçeada Devlet Hastanesi
'nde tedavi gören 7 aylık Zehra Gülsün'ün, Mehmet Akif Ersoy
Çanakkale Devlet Hastanesi'ne sevkine karar verildi. Kuzey Ege Denizi
'ndeki fırtına nedeniyle Gökçeada- Kabatepe arasındaki feribot seferlerinin yapılamaması nedeniyle bebeğin askeri helikopter ile il merkeze ulaştırılmasına karar verildi.
Deniz Kuvvetleri Komutanlığı tarafından görevlendirilen SH-70 tipi helikopter ile Zehra'nın, Mehmet Akif Ersoy Çanakkale Devlet Hastanesi'ne sevki sağladı. - Çanakkale
29 Kasım 2018 Perşembe 18:40