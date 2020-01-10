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Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nda FETÖ operasyonu: 12 gözaltı

ANKARA Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Deniz Kuvvetleri Komutanlığı personeline yönelik yürütülen FETÖ/PDY soruşturmasında 12 kişi gözaltına alındı.

10.01.2020 10:35 | Son Güncelleme: 10.01.2020 10:35Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nda FETÖ operasyonu: 12 gözaltı

ANKARA Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Deniz Kuvvetleri Komutanlığı personeline yönelik yürütülen FETÖ/PDY soruşturmasında 12 kişi gözaltına alındı.

Başsavcılıktan yapılan açıklamaya göre; Deniz Kuvvetleri Komutanlığı askeri personeline yönelik yürütülen soruşturmalar kapsamında alınan şüpheli beyanları, yaptırılan fotoğraftan teşhis işlemleri, 'ByLock' içerikleri ve araştırmalar sonucunda örgüt üyesi olduğu tespit edilen 1'i geçici olarak görevden uzaklaştırılan binbaşı, 3'ü ihraç edilmiş teğmen, 7'si aktif görevde astsubay ve 1'i emekli astsubay 12 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. merkezli 7 ilde düzenlenen operasyonlardan şüphelilerin tamamı gözaltına alındı.

ANKARA,



Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, Ankara, Güncel

Kaynak: DHA

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