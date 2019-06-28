28.06.2019 10:39
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Deniz Kuvvetleri Komutanlığında FETÖ operasyonu

Deniz Kuvvetleri Komutanlığında FETÖ operasyonu

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Deniz Kuvvetleri Komutanlığındaki yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında 11'i muvazzaf 27 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Deniz Kuvvetleri Komutanlığındaki yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında 11'i muvazzaf 27 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, FETÖ'nün mahrem imamlarıyla sabit telefonlar üzerinden periyodik ve ardışık arama sistemiyle irtibat halinde oldukları tespit edilen Deniz Kuvvetleri Komutanlığından 27 kişi hakkında soruşturma başlatıldı.
Açıklamada, gözaltı kararı verilen şüphelilerden 3'ünün albay, birinin yarbay, 2'sinin binbaşı, 2'sinin yüzbaşı, diğerlerinin de astsubay olduğu, 11'inin halen görevde bulunduğu, geri kalanlar hakkında daha önce idari işlem yapıldığı bildirildi.
Gözaltı işlemlerinin Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince yürütüldüğü kaydedildi.
Kaynak: AA
Ankara , Güncel

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