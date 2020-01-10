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Deniz Kuvvetleri Komutanlığındaki FETÖ soruşturmasında 12 gözaltı

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Deniz Kuvvetleri Komutanlığındaki yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında 7'si muvazzaf 12 asker gözaltına alındı.

10.01.2020 10:14 | Son Güncelleme: 10.01.2020 10:14Deniz Kuvvetleri Komutanlığındaki FETÖ soruşturmasında 12 gözaltı
Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Deniz Kuvvetleri Komutanlığındaki yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında 7'si muvazzaf 12 asker gözaltına alındı.
Cumhuriyet Başsavcılığı, Deniz Kuvvetleri Komutanlığındaki askerlere yönelik soruşturmalar kapsamında alınan şüpheli beyanları, fotoğraf teşhisi ve ByLock içeriklerinin incelenmesi sonucu örgüt mensubu olduklarına dair deliller elde edilen 12 kişi hakkında gözaltı kararı verdi.
Ankara merkezli 7 ilde düzenlenen operasyonda biri görevden uzaklaştırılmış binbaşı, 3'ü eski teğmen, biri emekli astsubay ile 7 muvazzaf astsubay gözaltına alındı.
Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Ankara, Güncel

Kaynak: AA

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