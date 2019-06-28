28.06.2019 11:20
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Deniz Kuvvetleri'nde FETÖ soruşturması: 27 gözaltı kararı

Deniz Kuvvetleri

ANKARA'da, Deniz Kuvvetleri Komutanlığ'nda FETÖ terör örgütü ile irtibatları tespit edilen 3'ü albay, 1'i yarbay 27 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

ANKARA'da, Deniz Kuvvetleri Komutanlığ'nda FETÖ terör örgütü ile irtibatları tespit edilen 3'ü albay, 1'i yarbay 27 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı 'nca yürütülen soruşturmada, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı 'nda görevli şüphelilerin, FETÖ'nün mahrem imamları ile örgüt mensubu askerler arasında iletişim yöntemi olarak kullanılan ankesörlü, kontörlü büfe telefonlarından periyodik ve ardışık arama sistemiyle haberleştikleri saptandı. Soruşturma kapsamında FETÖ terör örgütü ile irtibatları tespit edilen 3 albay, 1 yarbay, 2 binbaşı, 2 yüzbaşı, 19 astsubay olmak üzere 27 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Gözaltına alınan şüphelilerin 11'inin görevde olduğu, diğerleri hakkında soruşturma nedeniyle idari tedbir uygulandığı belirtildi. Gözaltı işlemlerinin, Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince yürütüldüğü kaydedildi.


- Ankara
Kaynak: DHA
Ankara , Güncel

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