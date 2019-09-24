Haberler » Güncel » Haber

Deniz Kuvvetleri ve Sahil Güvenlik Komutanlığında FETÖ operasyonu

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, Deniz Kuvvetleri ve Sahil Güvenlik Komutanlığındaki Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) yapılanması soruşturması kapsamında, haklarında yakalama kararı çıkarılan, 7'si muvazzaf 20 zanlıdan 12'si gözaltına alındı.

24.09.2019 11:08Deniz Kuvvetleri ve Sahil Güvenlik Komutanlığında FETÖ operasyonu
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, Deniz Kuvvetleri ve Sahil Güvenlik Komutanlığındaki Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) yapılanması soruşturması kapsamında, haklarında yakalama kararı çıkarılan, 7'si muvazzaf 20 zanlıdan 12'si gözaltına alındı.
Başsavcılıktan yapılan açıklamada, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığındaki bazı şüpheliler hakkında, FETÖ'nün örgüt mensubu askerler arasında iletişim yöntemi olarak kullandığı ankesörlü ve kontörlü telefonlardan periyodik ve ardışık arama sistemiyle haberleştikleri tespiti üzerine, soruşturma yürütüldüğü belirtildi.
Soruşturma kapsamında farklı rütbelerden 7'si muvazzaf 20 asker hakkında gözaltı kararı çıkarıldığı, Ankara Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçları ile Mücadele Şubesi ekiplerinin, 8 ilde 12 zanlıyı yakaladığı öğrenildi.

Başsavcı, Ankara, Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
12:39 Aksaray emniyeti muhtarlarla huzur toplantısı yaptı
12:37 Marmara Denizi açıklarında 4.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi (5) - Vatandaş röportajları
12:37 Dha istanbul bülteni-2
12:36 TİKA'dan D-8 çalıştayına destek
12:36 Hayırsever iş insanından Seferihisar'a yüksekokul müjdesi
12:35 Çalımbay: "Alanyaspor maçı zor olacak"
12:35 2019 Türkiye Off-Road Şampiyonası 3. Ayak yarışları Karabük'te yapılacak